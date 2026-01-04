Luís Guilherme foi oficializado este domingo como primeiro reforço de inverno do Sporting e confessou estar «muito feliz» por chegar a um «clube gigantesco».

«É um clube muito famoso, não só em Portugal, mas no mundo inteiro. Toda a gente conhece o Sporting e sabem da grandeza do clube. Estou muito feliz por poder representar esta camisola», disse o jogador brasileiro, em declarações aos meios de comunicação dos leões.

O ex-West Ham revelou ainda que falou com Mateus Fernandes antes de rumar a Alvalade. «O Mateus Fernandes sempre me falou muito bem do Sporting, da estrutura e do ambiente. Quando lhe disse que vinha para cá, ficou muito feliz e desejou-me toda a sorte do mundo.»

O jogador de 19 anos, que foi lançado por Abel Ferreira na equipa principal do Palmeiras, também recolheu algumas impressões junto do treinador luso. «Ligou-me, falou muito bem do clube e desejou-me sorte. Foi ele que me lançou profissionalmente no Palmeiras e só tenho a agradecer-lhe por tudo.»

«A adaptação vai ser mais fácil porque se fala português. Algumas palavras são diferentes, mas no geral consigo entender. Espero adaptar-me o mais rápido possível para ajudar os meus companheiros a conquistar títulos», afirmou ainda.

Contratado por 14 milhões de euros (mais três milhões por objetivos), Luís Guilherme assinou até 2030 pelo Sporting e ficou blindado por uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. O jovem brasileiro somou apenas cinco jogos pelo West Ham na presente temporada.