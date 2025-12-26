O Sporting começou a trabalhar nas últimas horas na contratação em definitivo de Luís Guilherme, ou seja, uma compra imediata agora em janeiro, segundo apurou o Maisfutebol.

Os valores (fixo e variáveis) ainda estão sendo ajustados pelas partes envolvidas, após, recorde-se, os leões tentarem inicialmente, e sem sucesso, um empréstimo com obrigação de compra.

Por causa do Fair-Play Financeiro em Inglaterra, o West Ham está a exigir uma venda, visto ter urgência em equilibrar as contas. Até por isso, as conversações pelo internacional brasileiro sub-20 estão cada vez mais avançadas nos bastidores.

Alvo prioritário para reforçar o ataque leonino, conforme o nosso jornal revelou com exclusividade na última terça-feira (23), o jovem extremo brasileiro, recorde-se, foi alvo do FC Porto no último mercado.

Aos 19 anos, Luís Guilherme foi formado no Palmeiras e chegou à Premier League na temporada passada a troco de aproximadamente 23 milhões de euros.