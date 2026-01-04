O Sporting oficializou a contratação de Luis Guilherme ao West Ham.

Em comunicado, os leões informaram que o extremo brasileiro de 19 anos assinou um contrato válido até ao verão de 2030 e que fica blindado com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Sporting deu conta dos contornos do negócio com o emblema inglês: Luis Guilherme custa 14 milhões de euros, valor ao qual poderão acrescer mais €3M em função da verificação de determinados objetivos relacionados com a performance desportiva do futebolista e do próprio clube.

O West Ham garante ainda o direito de receber 15 por cento do valor de uma eventual mais-valia concretizada numa futura transferência.

COMUNICADO DO SPORTING ENVIADO À CMVM:

«A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD) vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Abril, prestar a seguinte informação ao mercado:

A Sporting SAD chegou a acordo com o West Ham United Football Club Limited (adiante designado West Ham), com relação à aquisição, a título definitivo, dos direitos desportivos do jogador Luis Guilherme Lira dos Santos (adiante designado “Jogador”), pelo montante total fixo de 14.000.000,00 (catorze milhões de euros), ao qual poderá acrescer um montante total condicional de até €3.000.000,00 (três milhões de euros), mediante a verificação de determinados objectivos relacionados com a performance desportiva do Jogador e da Sporting SAD, tendo o West Ham garantido o direito a receber o montante correspondente a 15 % da mais-valia de uma eventual futura transferência do Jogador.

Mais se informa que o valor do mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros será suportado pela Sporting SAD e pelo West Ham em partes iguais. Informa-se, ainda, que foi celebrado entre a Sporting SAD e o Jogador um contrato de trabalho desportivo válido até 30 de Junho de 2030, prevendo uma cláusula de rescisão no valor de € 80.000.000,00 (oitenta milhões de euros).»