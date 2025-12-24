O Sporting trabalha concretamente nos bastidores há pelo menos duas semanas para avançar com a contratação do extremo brasileiro Luís Guilherme, dos ingleses do West Ham, segundo apurou o Maisfutebol.

Inicialmente, a ideia da SAD leonina passava por uma transferência em definitivo e, agora, caminha para um empréstimo com obrigação de compra, num valor entre 15 e 20 milhões de euros.

Conforme o nosso jornal revelou com exclusividade na última terça-feira, o jovem brasileiro de 19 anos é um dos alvos prioritários dos leões para reforçar o ataque no mercado de inverno.

A eventual chegada do jovem brasileiro é fundamental para Rui Borges, que, nos últimos dias, perdeu Geovany Quenda (lesionado) e Geny Catamo (presente na CAN).

Formado no Palmeiras e com passagens pelos escalões de formação da seleção brasileira, Luís Guilherme tem contrato válido com o West Ham até junho de 2029. Custou 23 milhões de euros na temporada passada.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências