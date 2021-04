Luís Neto assinalou nesta quinta-feira o nascimento de Mel, a segunda filha. «O melhor bis da minha carreira», escreveu o defesa do Sporting, partilhando igualmente uma fotografia com o filho Rodrigo ao colo.



Ora entre as inúmeras mensagens de felicitações, apareceu João Pereira a brincar com Luís Neto. «O melhor não, o único», atirou o lateral, secundado por Bruno Fernandes: «Ele ainda tentou enganar a malta.»



«Só tu é que reparaste», atirou Neto, em resposta a João Pereira, mas a verdade é que o internacional português já tinha marcado um bis na carreira. Apenas um, aliás.



Foi a 5 de dezembro de 2010, ainda com 22 anos, que um jovem defesa do Varzim marcou dois golos no empate da equipa poveira em Arouca (3-3). Mais de uma década depois, Luís Neto festeja um bis verdadeiramente especial.