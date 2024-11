No momento em que o Sporting comunicou ao mercado a nomeação de João Pereira como treinador principal, depois das 10 horas da manhã desta segunda-feira, os leões revelaram também a equipa técnica que vai acompanhar o ex-jogador.

O técnico contará com Tiago Teixeira, António Calça e Pina, Luís Neto, José Caldeira, Hugo Tecelão e Tiago Ferreira na equipa técnica. Entre os nomes, há um que chama a atenção - Luís Neto, que terminou a carreira como futebolista na época passada.

Pereira assumiu que foi sua a escolha: «Fui eu que pedi ao presidente e ao Viana [diretor-desportivo], pela experiência que tem e porque é um elemento em que deposito bastante confiança. Vai ter um papel fundamental no dia a dia do clube. Pode ajudar em muitos campos, traz outra experiência que outros não tiveram por não terem sido jogadores, porque começaram mais cedo. Vai ser muito importante para o futuro do Sporting», afiançou o novo timoneiro leonino.

João Pereira e a sua equipa técnica encontram uma equipa desfalcada devido à paragem internacional. Muitos atletas leoninos estão a representar as suas seleções.

«Vamos começar com poucos jogadores, menos do que 11, o que é de louvar. É sinal de que o Sporting é uma equipa de grandes jogadores e todos vão às seleções. O lado mais positivo é continuar a trabalhar com muitos jogadores com quem trabalhava na equipa B. Começamos com o Amarante, depois, o Arsenal, o Santa Clara... vamos pensar jogo a jogo», sublinha.

«O mais importante, neste momento, é o jogo contra o Amarante. Não vamos ter muito tempo para prepará-lo com todos os jogadores. Vamos estar preparados para o que aí vem», garante o novo treinador do Sporting.

«Quando disse que queria ser treinador, o objetivo era ser treinador de um grande clube. Felizmente, consegui fazê-lo nesta casa, que considero minha, pelos anos que passei aqui», termina o antigo futebolista do Benfica que representou o Sporting em três ocasiões.