Luís Neto apresentou-se no regresso aos trabalhos do Sporting para a nova época, confirmando-se assim que renovou contrato por mais uma época.

O defesa de 35 anos terminava a ligação aos leões no final da última temporada mas a permanência no plantel era um cenário desejado por Ruben Amorim.

Tal como o Maisfutebol noticiou no final de maio, o treinador do Sporting conversou com Neto ainda antes do final da época, dizendo-lhe que, apesar dos poucos minutos somados, é um elemento importante no plantel.

O internacional português vai assim para a quinta temporada no Sporting.