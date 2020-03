Declarações na flash interview da SportTv de Luís Neto, jogador do Sporting, após a derrota em Famalicão por 3-1, no jogo que encerrou a 23.ª jornada da Liga:

«Houve tremendas faltas de atenção. Para mim, falta de tudo. Falámos muito durante a semana, depois da derrota da Liga Europa, mas enquanto não passarmos aos atos, a correr mais, a meter mais o pé, a respeitar as equipas que também têm qualidade, a não só ir para a frente, mas também vir para trás... Enquanto isso não acontecer, podemos fazer as mudanças que quisermos, mudar de sistema, de tudo. Há coisas que não se podem comprar. Neste momento, está a faltar o coração, que é aquilo que nos resta quando as coisas vão mal. Não estamos a conseguir encontrar o gatilho para nos unirmos como equipa, quando sofrermos como equipa. O futebol não é só bonito quando temos bola, é muito sacrifício, é correr. Há que pedir desculpa às pessoas que nos vieram ver, a quem nos tem acompanhado durante a época, a quem não nos deixa cair. É uma situação complicada, de alguma maneira temos de sair disto.»

[Mudança de treinador?] «Não vou por nada que seja fora do futebol. Temos de falar dentro do balneário os onze jogadores que estiveram em campo. Neste momento as coisas não estão a funcionar. Estamos muito à espera que as coisas apareçam. A camisola pesa, mas tempos de fazer muito mais.»