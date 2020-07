O futebolista português Luís Neto defendeu, esta terça-feira, que «é altura para pensar em corrigir uma época que não pode acontecer nunca mais» no Sporting, clube que acabou a I Liga de 2019/2020 no quarto lugar.

Após sete temporadas no estrangeiro, entre Siena (Itália), Zenit (Rússia) e Fenerbahçe (Turquia), o jogador de 32 anos voltou ao futebol português e admitiu que foi «muito longe do que idealizava».

«Um regresso a Portugal e ao futebol português muito longe do que idealizava, muitos contratempos, muitas mudanças, mas como já disse algumas vezes, os maiores responsáveis somos nós que estamos dentro de campo e podemos mudar o rumo das coisas com golos ou defesas», escreveu o internacional luso, através da sua conta pessoal, na rede social Instagram.

Luís Neto considera que o Sporting tinha «obrigação e o dever de ganhar muitos dos jogos» nos quais não conseguiu vitórias.

«Agora é altura de refletir, não para arranjar culpados, mas para pensar em corrigir uma época que não pode acontecer nunca mais. Acredito que o novo campeonato vai ser diferente. Agora, mais do que nunca, estamos no caminho certo, com as ideias bem definidas e com um caminho bem traçado», analisou.

Neto participou em 22 jogos pelo Sporting em 2019/2020, 19 deles a titular, entre I Liga (11), Taça de Portugal (1), Supertaça (1), Taça da Liga (3) e Liga Europa (5).