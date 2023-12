Luís Neto, jogador do Sporting, em declarações na flash interview à SportTv 1 após a vitória em casa do Tondela (2-1), no último jogo da fase de grupos da Taça da Liga:

«[Seriedade com que a equipa encarou o jogo] Sabíamos que podíamos ter dois resultados, mas diz muito do que é a nossa equipa. Pedimos personalidade e seriedade a todos, depois de um grande resultado contra um rival direto, contra o FC Porto. Tínhamos de manter aquilo que fizemos e não oscilar. Tínhamos de ser consistentes com espírito de missão. Conseguimos a vitória e vamos mais tranquilos para os dois dias livres que temos. Pensar já no próximo jogo.

«[Equipa baixou o ritmo na segunda parte] É normal. Mentalmente, acaba por ser mais forte do que queremos. Às vezes, a velocidade não é a que queremos e as decisões também não. Tentámos no um contra um e ou escorregávamos ou a bola não saía da mesma maneira. Mas estávamos seguros do resultado e tivemos oportunidade para fazermos mais golos. Sofremos golo, era um objetivo nosso voltar a não sofrer, mas missão cumprida e estamos felizes. Em janeiro, teremos a Taça da Liga e a oportunidade de poder ganhar o primeiro troféu da época.»

«[Pronto para ter protagonismo com as ausências de Coates, St. Juste e Diomande?] Protagonismo já sinto que o tenho dentro do balneário, sinto que todos os dias ajudo a equipa . O mister sabe que estou sempre pronto, temos jogadores que podem fazer o lugar de quem não está, temos também de esperar pelos jogadores que não estão, porque são jogadores importantes para nos ajudar até maio. Acredito que temos os melhores defesas da Liga e toda a gente está preparada para jogar. Pensamos sempre no coletivo.»

«[Jogo 100 pelo Sporting] Fazendo uma retrospetiva rápida da minha carreira, o menino da Póvoa de Varzim que atinge 100 jogos por um grande... é um orgulho que tenho. Nunca imaginaria que poderia atingir esta façanha num clube grande. Venho numa cidade pequena, mas com muita alma e é isso que carrego todos os dias.»