O Sporting confirmou a renovação de contrato com Luís Neto, que fica ligado aos leões até ao final da época 2023/24.

Recorde-se que o defesa-central de 35 anos integrou neste domingo o arranque dos trabalhos de pré-época do Sporting, o que confirmou um cenário avançado pelo Maisfutebol ainda no final de maio: que a renovação estava em marcha.

«Atendendo àquilo que foi o meu último ano, fico muito feliz por ter a oportunidade de fazer diferente, tanto em termos individuais, como ajudar a que a temporada também seja diferente em termos colectivos. Ter esta oportunidade é gratificante. Por isso, agradeço ao Clube, ao staff, à equipa técnica, ao míster e a toda a estrutura que me convidou para continuar. Agora é trabalhar. (...) Sinto-me bem aqui, conheço os cantos à casa, o grupo é quase o mesmo e a estrutura também. Sinto-me confortável e feliz aqui», afirmou Neto em declarações reproduzidas no site do Sporting.

«Sinto-me da casa, tal como se sente o Seba [Coates], o Adán, o Nuno [Santos] ou o Pote [Pedro Gonçalves]. Apanhámos uma fase de transição com o míster, praticamente uma nova era e fazemos parte do grupo que conseguiu ser campeão ao fim de 19 anos. Acho que a minha renovação também vem muito por aí e pelo que se foi construindo, por isso, espero poder continuar a ajudar dentro e fora de campo», acrescentou.

Tal como o nosso jornal escreveu, a continuidade do jogador em Alvalade era um desejo de Ruben Amorim, que via nele, pela experiência e capacidade de liderança, um elemento importante no plantel, apesar do parco tempo de jogo que somou nas últimas épocas. «Nós os mais velhos, temos de os ajudar ao máximo para que consigam atingir o seu máximo potencial na equipa principal. Isso nem sempre é fácil porque por vezes precisamos de várias etapas e porque cada um tem o seu tempo, mas temos de os ajudar, fazer com que estejam tranquilos e tirar-lhes o peso de jogarem num grande clube também para que nos consigam ajudar», concluiu Luís Neto, que vai cumprir a sexta temporada no Sporting.

(artigo atualizado)