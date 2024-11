O Sporting convidou Luís Neto para integrar a estrutura de futebol, que vai ser liderada por João Pereira, avançou A Bola e confirmou entretanto o Maisfutebol.

O antigo capitão leonino foi convidado para desempenhar um papel que os dirigentes consideram fundamental, na ligação ao plantel, nesta fase de transição entre treinadores.

Na realidade, a vontade do Sporting em contar com Luís Neto já se arrastava há algum tempo, as partes sempre mantiveram o contacto e já conversavam sobre isso, mas só agora a proposta foi efetivamente formalizada.

Luís Neto deixou o Sporting no final da última época e nunca anunciou oficialmente o final da carreira.

Desde então, o central continuou a ser visita habitual na Academia de Alcochete, até porque manteve com Ruben Amorim uma excelente relação e era uma pessoa que o futuro treinador do Man. United gostava de ouvir sobre vários temas.

Agora, os dirigentes sentiram que era o momento certo para Neto voltar ao Sporting e apoiar João Pereira, até pelo capital de confiança que tem junto do plantel leonino.