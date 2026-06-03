Hakan Safi, candidato a presidente do Fenerbahçe, garantiu ter um acordo com Luis Suárez, caso vença as eleições do clube turco.

«Falei com Luis Suárez vários dias e chegámos a um acordo. Ele tem 28 anos. Podem ver os golos que ele marcou, as assistências, os minutos. Ele prometeu-me: "Vou ser o rei da Liga da Turquia!". Propusemos um bónus para 20 golos, outro para 25 e outro para 30. Propusemos ainda o dobro do dinheiro em caso de vitória no campeonato», disse o candidato esta quarta-feira, numa ação de campanha.

Além do resultado eleitoral, a transferência do avançado colombiano estaria ainda dependente da vontade do Sporting em negociar o seu melhor marcador, que tem contrato até 2030 e uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

Contratado ao Almería no verão passado, o jogador de 28 anos marcou 38 golos em 53 jogos de leão ao peito.

As eleições no Fenerbahçe decorrem já no próximo fim de semana. Aziz Yildirim é o outro candidato.