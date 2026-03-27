Luís Suárez foi sancionado com um jogo de suspensão pelo gesto de «roubo» no clássico entre o Sporting e o FC Porto no princípio do mês para a 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal.

O avançado uruguaio do Sporting foi apanhado por uma das câmaras a fazer o gesto com uma das mãos. O FC Porto avançou com uma queixa e o Conselho de Disciplina da FPF castigou-o com um jogo.

Sabe o Maisfutebol que o Sporting ainda está a analisar se recorre ou não do castigo que, para já, afasta Suárez da receção ao Santa Clara a 3 de abril.

Recorde-se que esta não foi a única queixa do FC Porto relativa ao goleador leonino. A SAD portista alegou ainda que o jogador uruguaio agrediu Bednarek, mas aí o CD da FPF decretou o arquivamento da queixa.