Sporting
Há 22 min
Gesto de «roubo» no Sporting-FC Porto custa um jogo a Luis Suárez
Situação aconteceu no Sporting-FC Porto, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. SAD leonina vai avaliar se recorre ou não do castigo que afasta o uruguaio da receção ao Santa Clara
Situação aconteceu no Sporting-FC Porto, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. SAD leonina vai avaliar se recorre ou não do castigo que afasta o uruguaio da receção ao Santa Clara
Luís Suárez foi sancionado com um jogo de suspensão pelo gesto de «roubo» no clássico entre o Sporting e o FC Porto no princípio do mês para a 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal.
O avançado uruguaio do Sporting foi apanhado por uma das câmaras a fazer o gesto com uma das mãos. O FC Porto avançou com uma queixa e o Conselho de Disciplina da FPF castigou-o com um jogo.
Sabe o Maisfutebol que o Sporting ainda está a analisar se recorre ou não do castigo que, para já, afasta Suárez da receção ao Santa Clara a 3 de abril.
Recorde-se que esta não foi a única queixa do FC Porto relativa ao goleador leonino. A SAD portista alegou ainda que o jogador uruguaio agrediu Bednarek, mas aí o CD da FPF decretou o arquivamento da queixa.
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