Hakan Safi, candidato à presidência do Fenerbahçe, voltou a afirmar que tem um acordo com Luis Suárez para o avançado do Sporting assinar pelo emblema turco.

«Até agora, temos acordo com Luis Suárez, Merih Demiral e Mason Greenwood», afirmou Safi na Assembleia Geral do clube de Istambul, citado pela imprensa turca.

Esta sexta-feira, recorde-se, Frederico Varandas negou qualquer contacto para a transferência do ponta de lança de 28 anos e apontou ao valor da cláusula de rescisão do internacional colombiano.

As eleições do Fenerbahçe estão marcadas para este domingo, dia 7 de junho.