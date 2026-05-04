O golo de Luis Suárez em casa, contra o V. Guimarães (5-1), isolou ainda mais o colombiano no topo da tabela de melhores marcadores da Liga portuguesa. Soma 26, mais cinco do que Vangelis Pavlidis.

Foi uma jornada em que também Yanis Begraoui (Estoril) marcou um golo e atingiu os 20. Faltando duas jornadas para o final do campeonato, fica cada vez mais definida a luta para suceder a Viktor Gyökeres, o máximo goleador das duas últimas temporadas.

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26 golos: Luis Suárez (Sporting).

21 golos: Vangelis Pavlidis (Benfica).

20 golos: Yanis Begraoui (Estoril).

16 golos: Rodrigo Zalazar (Sp. Braga) e Chuchu Ramírez (Nacional).

14 golos: Ricardo Horta (Sp. Braga).

13 golos: Samu (FC Porto) e Pote (Sporting).

11 golos: Murilo de Souza (Gil Vicente).

10 golos: Pablo (Gil Vicente) e Clayton (Rio Ave).

9 golos: Marezi (Alverca).

8 golos: William Gomes (FC Porto), Alfonso Trezza (Arouca), Pau Víctor (Sp. Braga).