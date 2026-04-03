O Sporting recebe o Santa Clara esta sexta-feira, em jogo a contar para a 28.ª jornada da Liga portuguesa (20h30, 19h30 nos Açores), tendo como grande ausência o avançado colombiano Luis Suárez, melhor marcador da equipa e também do campeonato, devido a castigo de um jogo (pelo gesto no Sporting-FC Porto, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal).

Ao 45.º jogo oficial para o Sporting em 2025/26, esta é a terceira vez que Luis Suárez não vai dar o seu contributo aos leões, numa ausência que tem ainda mais peso considerando que a possível alternativa mais direta, o grego Fotis Ioannidis, também é baixa por lesão.

Ora, nas duas vezes anteriores em que Suárez não jogou, ambas em Alvalade – tal como acontecerá ante os açorianos – a vida correu bem ao Sporting. Ainda que em contextos distintos e com vitórias igualmente distintas.

A 28 de outubro, Suárez não alinhou, mas por opção técnica, na goleada por 5-1 ante o Alverca, em jogo dos quartos de final da Taça da Liga. Um duelo em que o treinador Rui Borges mudou mesmo todo o onze inicial, dado que o jogo aconteceu dois dias depois da deslocação a Tondela para a Liga. Nessa ocasião, Ioannidis foi o avançado, apoiado de perto por Alisson, Quenda e Salvador Blopa. Quenda (21m, 58m), Blopa (30m, 70m) e Ioannidis (81m) fizeram os golos da vitória leonina, Sandro Lima (85m) marcou para o Alverca.

Já a 15 de fevereiro, Luis Suárez falhou a vitória caseira por 1-0 ante o Famalicão, em jogo da 22.ª jornada da Liga, devido a castigo, por ter visto o quinto cartão amarelo na jornada anterior, no empate ante o FC Porto, no Dragão. Nessa ocasião também sem Ioannidis como solução, Pedro Gonçalves foi quem rendeu Suárez, apoiado por Maxi Araújo, Francisco Trincão e Luís Guilherme. O golo da vitória aconteceu aos 82 minutos, por Daniel Bragança (que entrou ao minuto 76), de cabeça. Nessa altura do jogo, já Rui Borges tinha lançado o avançado Rafael Nel também ao minuto 76.

O jovem avançado português fez aí o primeiro jogo pela equipa principal esta época e pode, se Borges não apostar num ataque mais móvel, ser mesmo a principal referência na frente. Recentemente, Nel foi utilizado mais duas vezes na equipa principal, entrando na Liga dos Campeões para, em cinco minutos de jogo, fazer o golo que fechou a reviravolta épica ante o Bodo/Glimt no prolongamento (5-0) a 17 de março. Cinco dias depois, também teve mais cerca de dez minutos na vitória por 4-1 em Alverca, para a Liga, antes da pausa para as seleções, na qual Nel esteve nos sub-20 de Portugal.

Na conferência de imprensa antes do jogo desta noite, realizada na tarde de quinta-feira, Rui Borges disse que o Sporting pode ir a jogo «com um falso avançado», ou então com Rafael Nel, jogador que, segundo o técnico, também voltou «tocado» dos sub-20.

Por fim, ficam as questões, com resposta garantida esta noite. Quem rende Suárez? E, de novo sem o colombiano, não há duas vitórias sem três, ou é a terceira que o leão escorrega sem o seu goleador, que leva 42 jogos, 33 golos e cinco assistências esta época?