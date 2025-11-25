Luis Suárez, que reforçou o Sporting no último mercado de verão proveniente do Almería, marcou presença na gala dos prémios Marca, realizada na noite de segunda-feira, no Casino de Madrid, para receber o prémio de melhor marcador da Segunda Divisão espanhola, referente à época passada.

O avançado uruguaio aproveitou a ocasião para comentar a mudança para Lisboa: «É um novo começo, um novo capítulo na minha carreira. Estou muito feliz, na verdade. Eu e a minha família estamos muito bem em Lisboa. Estamos a aproveitar bastante esta temporada.»

Suárez chegou ao Sporting depois de uma época de sonho em Espanha, com 27 golos em 41 jogos de campeonato, que lhe garantiram o Pichichi da 2.ª divisão.

«Estou muito feliz por receber este prémio. É o culminar de uma temporada inteira de trabalho. Estou muito agradecido aos meus colegas de equipa no Almería; sem eles, isto não seria possível. [...] A segunda divisão foi complicada. Agora em Portugal tenho novos desafios. Oxalá venham mais golos», afirmou o avançado durante a entrega do galardão.