Luis Suárez melhor marcador dá sequência inédita na história do Sporting
É a primeira vez que o clube tem o melhor marcador da Liga por três épocas consecutivas
Com o avançado colombiano Luis Suárez a terminar como o melhor marcador da Liga portuguesa na época 2025/26, o Sporting alcançou um registo estatístico inédito na história do principal campeonato português.
É a primeira vez, desde a liga da época 1934/35, que o Sporting tem o melhor marcador do campeonato em três épocas consecutivas. Antes de Suárez, o avançado sueco Viktor Gyökeres tinha sido o melhor marcador nas épocas 2024/25 (39 golos) e 2023/24 (29 golos).
Os leões já tinham tido o melhor marcador do principal campeonato dois anos seguidos em três ocasiões no passado, mas nunca tinham conseguido esse registo individual por uma terceira época seguida.
Héctor Yazalde foi o melhor marcador em 1973/74 (46 golos) e em 1974/75 (30 golos), mas Rui Jordão (Benfica), com 30 golos, sucedeu ao argentino em 1975/76.
Antes disso, Fernando Peyroteo (ainda que em igualdade com o portista Slavko Kodrnja, com 29 golos cada) foi o melhor marcador em 1939/40, tendo sido melhor marcador em 1940/41, com 29 golos. Porém, em 1941/42, Correia Dias (FC Porto) foi o máximo goleador, com 36 golos.
Mais longínquas vão as duas épocas seguidas em que o Sporting teve o goleador do campeonato em 1936/37 (Manuel Soeiro com 23 golos) e 1937/38 (Fernando Peyroteo com 34 golos), tendo Costuras, pelo FC Porto, acabado com essa sequência leonina em 1938/39, ao ser o melhor marcador com 18 golos.
Agora, o colombiano sucedeu com êxito na responsabilidade goleadora deixada pelo sueco que rumou ao Arsenal depois de duas épocas a vestir de verde e branco.
As maiores sequências por clube
A sequência de três épocas do Sporting com o melhor marcador iguala o que o Benfica conseguiu de 2018 a 2020 e de 1989 a 1991, assim como o FC Porto de 2013 a 2015 e de 1977 a 1979. Porém, ainda fica a outro tanto das melhores sequências de melhor marcador por clube: seis épocas do FC Porto de 1996 a 2001 e outras tantas do Benfica de 1963 a 1968 (ainda que em igualdade em 1966), ficando ainda atrás dos goleadores benfiquistas durante quatro épocas, de 1970 a 1973.
FC PORTO (6): 1995/96 a 2000/01
2000/01: Pena – 22 golos
1999/00: Mário Jardel - 38
1998/99: Mário Jardel – 36
1997/98: Mário Jardel – 26
1996/97: Mário Jardel – 30
1995/96: Domingos Paciência – 25
BENFICA (6*): 1962/63 a 1967/68
1967/68: Eusébio – 42 golos
1966/67: Eusébio – 31
1965/66: Eusébio – 25*
1964/65: Eusébio – 28
1963/64: Eusébio – 28
1962/63: José Torres – 26
*Em igualdade com Figueiredo (Sporting)
BENFICA (4) – 1969/70 a 1972/73
1972/73: Eusébio – 40 golos
1971/72: Artur Jorge – 27
1970/71: Artur Jorge – 23
1969/70: Eusébio – 20
SPORTING (3) – 2023/24 a 2025/26 (em vigor)
2025/26: Luis Suárez - 28 golos
2024/25: Viktor Gyökeres - 39
2023/24: Viktor Gyökeres - 29
BENFICA (3) – 2017/18 a 2019/20
2019/20: Carlos Vinícius - 18 golos
2018/19: Haris Seferovic - 23
2017/18: Jonas – 34
FC PORTO (3) – 2012/13 a 2014/15
2014/15: Jackson Martínez - 21 golos
2013/14: Jackson Martínez - 20
2012/13: Jackson Martínez - 26
BENFICA (3) – 1988/89 a 1990/91
1990/91: Rui Águas - 25 golos
1989/90: Mats Magnusson - 33
1988/89: Vata – 16
FC PORTO (3) – 1976/77 a 1978/79
1978/79: Fernando Gomes - 27 golos
1977/78: Fernando Gomes - 25
1976/77: Fernando Gomes - 26