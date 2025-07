O avançado colombiano Luis Suárez, reforço do Sporting apresentado na tarde desta segunda-feira, garantiu que está a atingir o «ponto mais alto» da sua carreira como futebolista ao chegar aos leões, mostrando «vontade» de responder em campo com rendimento desportivo.

«Atingi o ponto mais alto da minha carreira. Estou com muita vontade de dar uma resposta positiva aos dirigentes que confiaram em mim e aos adeptos que me receberam tão bem. Quero demonstrar que tenho aquilo de que é preciso para estar aqui», afirmou, em declarações aos canais do clube, sublinhando a receção dos novos colegas.

«Tanto os adeptos como o clube e os meus colegas estão a tornar estes primeiros dias incríveis. A minha família e eu estamos muito felizes de estar aqui e espero que isso se transmita dentro do terreno de jogo», afirmou.

«O mister [ndr: Rui Borges] passou-me máxima confiança e tranquilidade no primeiro contacto, e reforçou que o mais importante é adaptar-me pouco a pouco. E para os meus colegas também só tenho elogios: fizeram-me sentir parte do grupo desde o primeiro momento. Isso é muito importante para mim e estou muito grato a todos eles», prosseguiu Luis Suárez, justificando a opção pela camisola com o número 97, que remete para o seu ano de nascimento: 1997.

«Gosto de assinalar novos começos, capítulos diferentes da minha carreira. Antes utilizava o 9, mas agora no Sporting quero elevar o 97 ao mais alto nível», disse Suárez, que tem um leão tatuado no braço esquerdo.

«Identifico-me com o animal pela sua personalidade e carácter, pela garra. Quando recebi a proposta do Sporting nem hesitei porque parecia tudo conectado. É uma grande equipa, não apenas de Portugal, mas também a nível europeu e mundial e que nos últimos anos tem crescido ainda mais», analisou, garantindo disponibilidade já para ser opção na Supertaça, ante o Benfica, na quinta-feira.

«Tenho trabalhado para estar à disposição do treinador. Seria muito bonito jogar e somar minutos, mas mesmo se não jogar o mais importante é que o Sporting vença sempre», referiu Suárez, que além de golos e assistências, procura no Sporting o que ainda lhe falta numa carreira que já passou por Almería, Marselha, Granada, Saragoça, Nàstic e Valladolid: títulos.

«Quero ajudar a equipa marcando golos, porque foi para isso que me contrataram, e fazer assistências, ganhar jogos, ganhar títulos. É o que me falta na carreira: ganhar troféus importantes. Acredito que no Sporting podemos conseguir ganhar muita coisa e isso, para mim, seria o que de mais bonito podia acontecer», afirmou, dizendo que tem os compatriotas Téo Gutierrez e Fredy Montero como referências que já passaram pelos leões. «São muito acarinhados por cá e eu também quero fazer história», disse, mostrando também confiança de que Alvalade pode ser uma porta de regresso para voltar à seleção da Colômbia, pela qual foi internacional A cinco vezes (uma em 2020, três em 2022 e uma em 2025).