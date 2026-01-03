Sporting
Há 22 min
Luís Suárez partiu porta de vidro em Barcelos e Sporting vai ter de pagar
Momento de frustração do avançado colombiano foi reportado pelos delegados da Liga
Momento de frustração do avançado colombiano foi reportado pelos delegados da Liga
Para além da perda de dois pontos, a fatura da deslocação do Sporting a Barcelos deve trazer ainda uma porta de vidro para a SAD leonina pagar. Isto porque Luis Suárez descarregou a frustação pelo empate, no final do jogo, num vidro, a caminho do balneário, o qual acabou por partir.
O momento foi reportado pelos delegados da Liga Portugal no respetivo relatório, o que deve trazer uma multa para o jogador leonino e uma fatura par o Sporting pagar.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS