Para além da perda de dois pontos, a fatura da deslocação do Sporting a Barcelos deve trazer ainda uma porta de vidro para a SAD leonina pagar. Isto porque Luis Suárez descarregou a frustação pelo empate, no final do jogo, num vidro, a caminho do balneário, o qual acabou por partir.

O momento foi reportado pelos delegados da Liga Portugal no respetivo relatório, o que deve trazer uma multa para o jogador leonino e uma fatura par o Sporting pagar.

