De olho em reforços para o ataque, o Sporting trabalha atentamente nos bastidores com alguns nomes no mercado, sendo um deles Luis Suárez, dos espanhóis do Almería, confirmou o Maisfutebol.

O ponta de lança colombiano faz parte de uma "short list" da SAD leonina, que, a princípio, só vai avançar para uma negociação, caso haja a saída de algum avançado do atual plantel. A notícia foi publicada inicialmente pelo jornalista italiano Fabrizio Romano.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

Suárez, de 27 anos, foi um dos destaques na temporada passada do Almería, que não conseguiu o acesso à primeira divisão espanhola - participou no play-off, mas caiu diante do Real Oviedo. Fez 43 jogos oficiais e anotou 31 golos e oito assistências.

Ainda segundo apurou o nosso jornal, o internacional colombiano, cujo contrato é válido até 2029, está protegido por uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros e tem outros interessados no encalço, entre eles clubes ingleses, italianos e do Qatar.

Luis Suárez foi formado no Leones FC, da Colômbia, e rumou à Espanha em 2015, inicialmente para representar o Granada. Desde então, passou também por Valladolid, Nàstic e Real Zaragoza. Chegou a jogar pelos franceses do Marselha em 2022.