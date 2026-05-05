Luis Suárez emitiu um comunicado a denunciar o comportamento da mãe dos seus filhos e onde denuncia o incumprimento do regime de visitas, sendo que não vê os três filhos mais velhos «há mais de dois anos».

Através das redes sociais, o avançado do Sporting sublinha as sucessivas contradições «difíceis de sustentar» por parte da ex-mulher e a decisão do Tribunal Provincial de Granada de arquivar um processo-crime por «alegados maus-tratos» a um menor. Suárez fala sobre uma «realidade» muito grave, sobretudo porque os filhos estão impedidos de se relacionarem com o pai e as «decisões judiciais favoráveis» não são cumpridas.

«Todo este tempo sem ver os meus filhos, apesar de ter vencido em tribunal. São mais de dois anos sem poder ver os meus três filhos mais velhos. Dois anos de ausência forçada, de luta constante nos tribunais e de desgaste emocional», começa por escrever.

«Ainda assim, a realidade é ainda mais grave. Os menores estão a ser privados de se relacionarem com o pai. Uma situação que não só viola os meus direitos, como também afeta o bem-estar das próprias crianças. Não peço nada de extraordinário. Só quero exercer um direito básico: estar com os meus filhos e que eles possam crescer com um pai presente. A justiça dá-me razão, mas fica a pergunta. Quanto tempo mais vão estas crianças ficar privadas do seu pai», acrescenta.

Leia aqui o comunicado de Luis Suárez na íntegra: