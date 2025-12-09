Luis Suárez, avançado do Sporting, falou à Sport TV em flash interview na análise à derrota em casa do Bayern Munique, nesta terça-feira (3-1).

Análise

«Ficamos com uma sensação agridoce. Creio que trabalhámos muito bem, sabíamos que tínhamos de ser fortes na defesa e na primeira parte tivemos ocasiões nossas. Na segunda parte era preciso mentalidade, tivemos contra-ataques e podíamos ter marcado. Sofremos o primeiro golo por detalhes e eles continuaram.»

Golos sofridos de bola parada

«Temos vindo a trabalhar isso, no início de temporada custou-nos alguns golos de bola parada e viemos a melhorar isso. Hoje sofremos assim, mas não perdemos apenas por causa disso.»

Próximo jogo com o PSG

«Tanto o PSG como o Bayern são muito complicados. Apesar da derrota, temos de sair daqui de cabeça levantada pela nossa prestação. Em casa, com o PSG, acredito que vamos jogar bem.»