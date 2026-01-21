Luis Suárez foi a principal figura do Sporting na vitória sobre o Paris Saint-Germain (2-1) e ganhou mais alguns pontos junto do selecionador colombiano. Néstor Lorenzo elogiou a exibição do avançado leonino, que deverá ser chamado ao Mundial 2026.

«Jogou muito bem de costas para a baliza, quando a equipa não podia sair da pressão do PSG. Tentou pressionar os defesas do PSG na primeira parte. Na segunda parte o jogo foi outro. Quando o Sporting tentou atacar mais, conseguiu ter mais bola e dominou até. Ele é muito inteligente e forte. Sabe jogar e gerir todos os momentos do jogo», afirmou Lorenzo, à Antena 1.

«O Sporting esteve à altura, principalmente na segunda parte. Na primeira, o PSG dominou e podia ter marcado. O Luis foi muito eficaz. Teve três oportunidades e fez dois golos», acrescentou.

O selecionador dos «cafeteros» ainda não falou com Suárez e explicou porquê. «Na verdade, não, não gosto de falar logo. Deixo passar mais tempo. Depois falo um pouco sobre tudo: de movimentos e de não se deixar antecipar.»

Suárez, que tem quatro golos em oito internacionalizações pela Colômbia, está em grande na época de estreia no Sporting. O ex-Almería tem 22 golos e quatro assistências em 30 jogos.