O avançado do Sporting, Luis Suárez, foi multado em 1.530 euros, na sequência da porta de vidro partida no Estádio Cidade de Barcelos, após o empate da passada sexta-feira (1-1), ante o Gil Vicente, no jogo da 17.ª jornada da Liga.

De acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), publicado esta quinta-feira, a infração de Luis Suárez enquadra-se na «inobservância de outros deveres».

«No final da partida, aquando do regresso das equipas aos balneários, o atleta do clube visitante, com camisola número 97, Suárez, deu uma pancada forte com a sua mão num vidro de separação da zona técnica (não tendo causado danos neste momento), pontapeando de seguida uma porta de vidro, tendo partido o material constituinte da mesma», pode ler-se.

A SAD do Sporting foi ainda multada num total de 4306 euros, por comportamento incorreto do público.