É uma missão quase hercúlea aquela que Luis Suárez tem pela frente, porque fazer o que Viktor Gyökeres fez no Sporting será praticamente impossível. No entanto, o avançado colombiano tem impressionado e, na vitória diante do Casa Pia (2-0), confirmou as boas sensações que deu na Supertaça.

Não espantou que Rui Borges tivesse apostado no ex-Almería como titular na frente de ataque, até devido à má exibição de Conrad Harder diante do Benfica. Suárez mostrou-se muito ligado ao jogo, com grande capacidade para pressionar e causar erros aos defesas adversários, mas também se associou diversas vezes com os colegas da frente – Pote e Trincão – e só faltou mesmo o golo, embora tenha tido oportunidades para estrear-se a marcar de leão ao peito.

Borges pareceu querer transmitir confiança ao colombiano e deixou-o em campo durante 90 minutos, não o substituindo, mesmo com Harder em campo.

Suárez destacou-se pela capacidade de ligar o jogo com os colegas, mas também atacou a profundidade, como Gyökeres fazia. O reforço de verão também revelou mais requinte técnico do que o sueco e pecou apenas na finalização – dispôs de três grandes oportunidades de golo (1.32 de golos esperados). No total, rematou em sete ocasiões, quatro delas à baliza. Apenas a grande exibição de Patrick Sequeira ajuda a explicar que tenha saído de Rio Maior a zeros.

Muito combativo, Suárez ganhou praticamente todos os duelos disputados no solo (quatro em cinco), embora no ar tenha perdido quase todas as disputas, de acordo com os dados do SofaScore, parceiro do Maisfutebol.

A posição de avançado do Sporting, neste momento, já estará assegurada.

Borges chamou-o e Mangas deu conta do recado

Ainda sobre reforços do Sporting, importa falar de Ricardo Mangas. A saída de Maxi Araújo, com queixas físicas, fez com que o ex-Spartak Moscovo fosse lançado para a estreia com apenas sete minutos da segunda parte. E se existiam dúvidas em torno da contratação de Mangas, o ala esquerdo tratou de acabar com elas e provou que pode ser uma solução válida ao uruguaio.

Com 38 minutos em campo, Mangas conseguiu uma pontuação de 7.1 para o SofaScore e há dados que saltam à vista. O jogador formado no Benfica disputou quatro duelos e ganhou todos – dois pelo solo e um no ar. A juntar a isto, não falhou qualquer passe (15 em 15) e ainda deu dois passes-chave para os companheiros.

Mangas deu velocidade ao corredor, mostrou bom envolvimento com os colegas apesar do pouco tempo de trabalho e chegou diversas vezes ao último terço, onde pecou na definição. O ex-Spartak teve hipóteses de cruzar com critério, mas só numa ocasião (em quatro) o conseguiu fazer.

Posto isto, numa altura em que Nuno Santos entra na fase final da recuperação e Maxi Araújo ainda sente dificuldades físicas, além de Ricardo Esgaio ter sido relegado na hierarquia, Mangas mostra que vem para disputar minutos e pode ser útil ao longo da época.