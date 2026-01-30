A viver a primeira temporada em Alvalade, Luis Suárez considera que tomou a decisão certa no verão passado, quando decidiu trocar o Almería pelo Sporting.

«Portugal sempre tratou bem os colombianos. É um campeonato onde posso crescer muito. Fiz uma ótima temporada na segunda divisão espanhola, mas queria dar continuidade a isso. Decidi vir para cá para continuar a construir o que eu estava a fazer bem em Espanha», disse o avançado dos leões, em entrevista à Win Sports Colômbia.

«Vivi o processo que queria. Não queria dar dois ou três passos em frente, para depois ter de dar passos para trás. Queria continuar a dar passos pequenos, mas firmes, e foi por isso que decidi vir para cá. Esta é uma competição que nos favorece, colombianos, ajudando-nos a continuar a crescer como jogadores. Acho que isso está a refletir-se em campo. Vir para cá foi uma decisão muito inteligente», sublinhou.

Com 24 golos em 32 jogos, Suárez é uma das principais figuras dos bicampeões nacionais. O colombiano já tem sido apontado a uma possível saída na próxima época, mas ainda não pensa no que irá acontecer no futuro.

«Tenho um contrato de cinco anos aqui em Portugal. Estamos aqui há apenas seis ou sete meses. As coisas estão a correr muito bem, mas agora estou totalmente focado no lado desportivo, no que está por vir. Há um jogo importante do campeonato, um jogo da Taça e, obviamente, a próxima fase da Liga dos Campeões, acho que é nisso que preciso de me concentrar agora. Depois, quando terminar [a época], veremos o que acontece, mas, como eu disse, tenho um contrato longo, estou tranquilo, a minha família está tranquila e o importante é o futebol.»

«Igualar Gyökeres? Não é algo que me tire o sono»

Sucessor de Viktor Gyökeres, que deixou marca no universo leonino, Suárez não sente a pressão de igualar os números do sueco (43 golos na primeira época e 54 na segunda), mas não nega que é um bom desafio.

«Trabalho para me superar a mim próprio. Não me precipito, acho que isso faz com que seja um jogador melhor e permite-me continuar a superar desafios. Uultrapassar esse número de golos é um bom desafio, mas não é algo que me tira o sono. Eu aproveito cada jogo, cada golo, cada assistência. Isso não é algo importante para mim. Eu aproveito o processo», frisou.

«O prémio de MVP frente ao PSG é muito especial»

O internacional colombiano também recordou a vitória em Alvalade sobre o Paris Saint-Germain, um dos pontos altos da temporada do Sporting, até ao momento.

«O prémio de MVP é muito especial. É um troféu que procurava há muito. Sentia a pressão, por assim dizer, da minha esposa, de que precisávamos dele na nossa vitrina. Foi um momento realmente lindo para todos aqui em casa», confessou.

«Quando és pequeno, sonhas jogar nestes jogos e marcar golos. Foi um jogo muito difícil, muito complicado. Defrontámos o atual campeão da competição de clubes mais importante, sabíamos que seria um jogo disputado e que tínhamos de aproveitar todas as oportunidades. Tive a sorte de marcar aqueles dois golos, mas a equipa fez um trabalho incrível», acrescentou.