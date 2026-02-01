Luis Suárez, em declarações na flash interview da Sport TV, após a vitória com o Nacional (2-1), a contar para a 20.ª jornada da Liga.

Sporting lutou até final

«Contente porque uma vez mais a equipa lutou até ao final. Acho que a minha esposa deve estar a arranjar mais espaço para o prémio (de melhor em campo), mas o importante era a equipa. A equipa é isso, é trabalho e luta até ao final. Não damos uma bola por perdida. É normal quando jogamos tantos jogos seguidos, ao mais alto nível, que em algum jogo falte frescura. O Nacional fez o seu jogo e foi muito complicado.»

Alguma meta de golos?

«Contente porque isso significa que estou a ajudar a equipa a conseguir vitórias, para que nos mantenhamos nos lugares de cima. Mas os golos ficam para segundo plano porque o importante são as vitórias. Sou apenas uma peça da equipa para ajudar.»

Clássico com o FC Porto

«São jogos bonitos (clássico), que dão gosto de jogar. Sabia que estava em risco (de amarelos). Mas pronto, estou pronto para o que vier.»