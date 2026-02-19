O Sporting surpreendeu um adepto de 75 anos que foi fortemente afetado pela passagem da depressão Kristin. Arsénio Cruz mostrou, no início de fevereiro, à TVI, como o mau tempo destruiu quase tudo na sua casa, na aldeia da Garcia, no concelho da Marinha Grande. Quase tudo, porque houve uma placa do Sporting, feita à mão, há meio século, que ficou intacta.

Sensíveis à história, Gonçalo Inácio e Luis Suárez visitaram Arsénio e convidaram o adepto a assistir ao Sporting-Estoril, a 27 de fevereiro, com transporte assegurado.

«Fiquei maravilhado com esta visita e esta atitude», confessou Arsénio, que recebeu uma camisola do Sporting, aos meios de comunicação dos leões.

«Quem é que não gosta de receber um ‘troféu’ destes? Uma camisola, até uma esferográfica do seu clube! Fiquei satisfeitíssimo e agradeço ao presidente, à instituição e a toda a Direção por estas lembranças. Para mim, valem muito. Transmite aquilo que já tenho visto: a entidade Sporting a fazer este gesto com outras pessoas. Para mim, tem muito valor», acrescentou.

Numa ação com a Fundação Sporting, os jogadores leoninos também entregaram, no Pavilhão Gimnodesportivo da Marinha Grande, bens essenciais às vítimas das tempestades que atingiram a região de Leiria.