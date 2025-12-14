Luis Suárez foi destaque na goleada do Sporting frente ao AVS. O avançado colombiano bisou na partida a ascendeu ao posto de melhor marcador da Liga, com 11 golos.

No entanto, não foi só pelos golos que Suárez se destacou. O festejo também chamou a atenção dos sportinguistas. Ora, o camisola 97 já explicou a razão. Confessou, nas redes sociais, que foi o filho quem «escolheu» a maneira de festejar.

«Ontem o meu filho decidiu como festejaria hoje. Tudo por vocês», escreveu Suárez no vídeo partilhado.

Ora veja o vídeo: