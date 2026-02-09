Luis Suárez voltou a fazê-lo. O Sporting tem marcado golos nos instantes finais da partida há seis jogos seguidos. Desses seis encontros, o colombiano foi o autor do golo que valeu vitórias, ou pelo menos pontos, em quatro deles.

O avançado do Sporting assumiu a grande penalidade já em tempo de compensação (90+10m). Permitiu a defesa de Diogo Costa, mas na recarga o camisola 97 leonino não desperdiçou e atirou para o empate.

Este golo valeu um ponto, mas não só. Em caso de vitória o FC Porto ficaria a sete pontos do Sporting. Neste caso, a distância entre os rivais mantém-se nos quatro pontos. Sendo que, em igualdade pontual, os dragões têm vantagem, uma vez que venceram na primeira volta.

