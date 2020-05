Em entrevista à ESPN Brasil, Luiz Phellype falou o ano no qual jogou ao lado de Bruno Fernandes no Sporting. Garantindo não estar surpreendido com o sucesso do ex-colega no Manchester United, o avançado brasileiro deixou-lhe rasgados elogios.

«É de longe o melhor com quem eu já joguei», disse, sublinhando a capacidade de trabalho do internacional português. «Era um dos últimos a sair do clube e dos treinos. Depois das atividades, ele treinava faltas, penáltis e finalização. E isso reflete-se em campo. Em gosto de ficar uns 20 minutos a melhorar o que preciso. Eu ia para o vestiário, tomava o meu banho, pegava nas minhas coisas e o Bruno ainda estava no campo. Ele ficava uma hora depois do treino todos os dias. Merece estar a colher tudo o que plantou.»

Luiz Phellype falou ainda sobre o caráter algo «explosivo» de Bruno Fernandes em campo. «Às vezes extrapola um pouco na vontade e grita aqui, grita ali e briga com o árbitro. Mas não é por ser mau caráter, nada disso. Ele é muito competitivo e não suporta perder. (...) É calmo fora de campo e lá dentro transforma-se: é como o Cristiano Ronaldo quando perde, não consegue falar com ninguém», apontou.