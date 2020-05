Luiz Phellype voltou a deixar elogios a Bruno Fernandes, em mais uma parte divulgada da entrevista que concedeu à ESPN Brasil.

O avançado do Sporting confessou que substituir o internacional português é impossível, mas que torceu para que ele saísse para o Manchester United.

«Quando começaram a sair mais coisas sobre o Manchester United [na imprensa], sabíamos que ele ia sair. Ele fazia alguns comentários a dar a entender isso. Brincávamos com ele e ele sorria», começou por recordar.

«Torci muito para que desse certo por mais que nos fosse fazer falta, porque substituir o Bruno é impossível. Ele merecia dar o salto e vai ser recompensado por tudo o que fez. Escolheu bem e acho que o United vai voltar a ser o clube que era antes.»

«O Manchester United não tinha um jogador com as características dele. Ele chegou, mandou no meio-campo e mudou a cara do United», acrescentou.

Phellype revelou ainda uma «faceta» brasileira que Bruno Fernandes tinha: «Ele trabalhou com vários brasileiros ao longo da carreira e andava mais com o grupo dos brasileiros. No balneário eu dizia que o Ronaldo Fenómeno era o melhor, mas ele dizia que era o Ronaldinho Gaúcho. É o brasileiro que ele mais gosta.»