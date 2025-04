O “Senhor Formação” do Sporting faleceu esta terça-feira, aos 77 anos. Nascido a 1 de outubro de 1947, Aurélio Pereira despontou para o futebol na formação do Sporting, primeiro como jogador, mais tarde enquanto treinador e coordenador da formação. Nesta função, descobriu talentos entre 1986 e 2019, entre os quais Cristiano Ronaldo, Nani e Ricardo Quaresma.

Antes, ajudou ao crescimento de diamantes como Paulo Futre e Luís Figo.

Para o percurso de sucesso contribuiu o rumo assumido ao leme do Departamento de Recrutamento e Formação, em 1988. Determinado a potenciar jovens talentos, Aurélio Pereira mobilizou os sócios do Sporting para descobrir jogadores em todo o país.

As lições do mestre impactaram o crescimento de centenas de jovens, que reviam em Aurélio Pereira uma figura paternal. Por isso, em setembro de 2012, o Sporting batizou o relvado principal da academia com o este nome.

Quase quatro anos volvidos, o mestre viu dez “Aurélios” contribuírem para a conquista do Euro 2016. Ou seja, dez jogadores formados no Sporting e descobertos pela estrutura liderada por Aurélio Pereira.

Entre as condecorações consta a Medalha de Mérito Desportivo da Cidade de Lisboa (2017) e a Ordem de Mérito da UEFA (2018).

«O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Aurélio da Silva Pereira, o inconfundível Senhor Formação. (…) Será para sempre recordado como um dos maiores nomes da história do futebol nacional», lê-se, em comunicado.

Segundo apurou o Maisfutebol, Aurélio Pereira lidou com sucessivas complicações de saúde e faleceu em casa.

Aos familiares e amigos, o Maisfutebol apresenta sentidas condolências.

O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Aurélio da Silva Pereira, o inconfundível Senhor Formação, Sócio 3.226-0, que faleceu esta terça-feira aos 77 anos.

Nascido a 1 de Outubro de 1947, desde cedo se uniu ao Sporting CP para jogar futebol e mais tarde,… pic.twitter.com/XP3dezYIWI — Sporting CP (@SportingCP) April 8, 2025

Eterno nos corações de todos os Sportinguistas.



Obrigado, Sr. Formação 💚 pic.twitter.com/fkXopuWVwg — Sporting CP (@SportingCP) April 8, 2025

[artigo atualizado]