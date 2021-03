O Sporting prestou neste sábado à tarde mais uma simbólica homenagem à cantora Maria José Valério.

O corpo da autora da «Marcha do Sporting» passou pelo Estádio José Alvalade, onde estavam, entre outros elementos da direção leonina, o presidente Frederico Varandas e Rogério Alves, presidente da mesa da AG.

No exterior do recinto estavam algumas dezenas de adeptos, que aplaudiram Maria José Valério à entrada e à saída, e cantaram a «Marcha do Sporting».

Maria José Valério morreu na passada quarta-feira. Tinha 87 anos.