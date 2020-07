André Geraldes utilizou as redes sociais para se despedir do Maccabi Tel Aviv. O lateral direito, vinculado ainda ao Sporting, cumpriu 35 jogos ao serviço do clube israelita, e regressa agora a Portugal.

Na nota publicada, o português lamentou «a direção que a vida toma», assumindo não ter podido controlar a saída do clube. «Às vezes não consegues controlar a tua vida, e a direção que ela toma. Obrigado por tudo Israel e israelitas, especialmente a família Maccabi! Ano inesquecível!», disse em publicação no Instagram.