Mateus Fernandes vive a época de estreia em Inglaterra, ao serviço do já despromovido Southampton. Depois de 37 jogos, o médio formado pelo Sporting conseguiu três golos e cinco assistências. Sobre a saída do Sporting, lamentou a falta de oportunidade.

«Senti que não ia ter espaço no Sporting e o clube teve de fazer as suas escolhas. Eu, felizmente, consegui dar retorno financeiro. Acho que ajudei o clube. Quero voltar ao Sporting, porque não foi o ano com que sonhava. Mas, neste momento, o foco está no que controlo e estou bem no Southampton. Quero mais», disse, em entrevista à DAZN.

Quanto a adversários que o marcaram na Premier League, o médio português apontou a um belga do Aston Villa.

«Há um jogador que me surpreendeu – e foi muito difícil jogar contra ele – o Tielemans. É um craque, não precisa de correr muito ou de se impor fisicamente. Sabe os momentos para gerir o jogo e quando lançar a profundidade. Foi o jogador mais difícil de defrontar.»

«Costumo ver os melhores momentos do Bruno Fernandes. Antes do jogo contra o Man United vi esses vídeos e, dez minutos depois, estava a jogar contra ele. Enquanto médio centro, também admiro o Kevin De Bruyne», acrescentou.

Por fim, Mateus Fernandes abordou a dificuldade de conduzir no Reino Unido.

«Quando o Renato Veiga estava no Chelsea, tentávamos combinar algo, mas era difícil porque era assustador fazer a viagem de uma hora e meia [entre Southampton e Londres]. O Pedro Porro [do Tottenham] já veio a Southampton passear e estive com ele. Já estou habituado à condução no Reino Unido, quando voltar a Portugal é que vai ser complicado», terminou.

O Southampton recebe o Fulham de Marco Silva (9.º) na tarde deste sábado (16h).