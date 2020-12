Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações no final da vitória sobre o Mafra em Alvalade, por 2-0, em jogo da Taça da Liga:

«O Nuno Mendes levou uma pancada no início da segunda parte, não estava a aguentar as dores, tivemos que tirá-lo para protege-lo e porque ele estava a pedir para sair. Mas é uma lesão diferente da outra. A outra foi no osso do pé e vai continuar, ele tem que fazer este sacrifício. Em relação a esta lesão, ele agora está a fazer tratamento, ainda vamos reavaliá-lo e vamos ver.

Porque meti o Nuno Mendes e o Tabata no início da segunda parte? Meti o Nuno Mendes porque o Pedro Gonçalves estava a segurar o lateral e precisava de profundidade. O Tabata entrou pelo contrário: o Plata estava a dar profundidade ofensiva, portanto precisava de um jogador que jogasse mais entre linhas do que faz o Tiago Tomás. Ao mesmo tempo quis dar ritmo de jogo aos dois.»