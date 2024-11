Ruben Amorim falou aos jornalistas em antevisão ao Sporting-Manchester City, da Liga dos Campeões, jogado na próxima terça-feira. No entanto a saída do técnico do Sporting para o Manchester United continuou a ser o tema principal da conferência de imprensa.

Questionado se já tinha saudades do Sporting, antes mesmo de ter saído do clube leonino, Amorim foi evasivo.

«Raramente me arrependo das decisões. Ainda não tive tempo para sentir saudades. Há tanta coisa para fazer... Sei que vou ter muitas saudades de tudo, do país, dos jogadores, do clube, mas teremos tempo para sentir isso. Neste momento, não dá para sentir nada. Vamos esperar até ao último jogo, aí baterá mais [a saudade] do que agora», disse.

«Vocês ouviram o capitão de equipa, que disse que já não precisavam do treinador [risos]. Eles são muito maduros, entendem o jogo, estão preparados e acredito que não fará diferença», acrescentou.

Ainda sobre a renovação de contrato no Sporting e confrontado com alguma alegada contradição pelo facto de ter dito que já tinha um acordo com Varandas para sair no final da época, Amorim explicou:

«Estava tudo previsto no Sporting, desde a época do quarto lugar, que valia para os dois lados. Para evitarmos situações de, correndo mal, saindo ou ficando, tínhamos tudo alinhavado para que nenhuma das partes saísse prejudicada, no final da época. Fez parte da renovação. Não vou entrar em pormenores, mas estava preparado», revelou.

O Sporting joga com o Manchester City nesta terça-feira, no Estádio de Alvalade, pelas 20 horas, em jogo da quarta jornada da Liga dos Campeões.