Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na zona de entrevistas rápidas da TVI, após a goleada sofrida diante do Manchester City.

«Entrámos a sofrer um golo, mas acho que até entrámos bem. O Manchester City foi la uma vez e matou-nos. Desligámos naquele lance porque pensávamos que estava fora de jogo e não podemos desligar.

Depois com o segundo golo, sim. Mas não senti o desespero que senti com o Ajax, a equipa está mais adulta. Tivemos de ir arás do resultado, mas não podíamos fazer o mesmo que fizemos com o Ajax e ainda tínhamos isso ainda na cabeça. Jogámos contra uma equipa muito experiente que ganhou bem, por uma diferença grande.

Queria dar um abraço aos meus jogadores, que deram tudo o que tinham. Numa segunda parte de sofrimento. Que aquilo não é jogar futebol, é sofrer. Por isso, tenho de dizer que estou muito orgulhoso dos jogadores e dos adeptos. Porque aquilo que aconteceu no fim, não tem muita explicação.

Mas temos de ter noção de contra quem jogámos. Precisamos de tempo, demos um passo grande em relação ao ano passado. Ainda temos mais um jogo para crescer, isto não acabou hoje.»

[Golos na primeira parte foram muito consentidos?]

«Jogámos contra jogadores de grande qualidade, e os pequenos erros pagam-se. Escorregámos, perdemos segundas bolas que eles aproveitaram, e fomos penalizados por isso.»

[Que imagem fica do Sporting na Champions?]

«Acho que fica uma excelente imagem. Já outras equipas sofreram goleadas assim. Volto a dizer: temos de lembrar onde estávamos e o caminho que fizemos. Tenho a certeza que vamos ser muito melhores no futuro.»