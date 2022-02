Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após a derrota por 5-0 com o Manchester City em Alvalade:

[A variabilidade de jogo do Manchester City e a superioridade numérica do adversário no meio-campo. Foi por aí que passou muita da diferença?]

«Obviamente que têm uma variabilidade diferente e não tem a ver só a ver com qualidade dos jogadores e com o dinheiro que eles gastam. Tem a ver com a diferença entre os treinadores. É muito simples: eles têm mais anos do que nós, têm um melhor treinador e entendem melhor o jogo.

Da mesma forma que no jogo contra o Ajax que, se calhar, é preciso tirar um jogador da linha de cinco, porque eles deixavam dois extremos abertos a segurarem a linha de cinco e depois vinha o Foden jogar no meio… nós víamos isso tudo, mas é difícil para mim retirá-los das rotinas deles nestes jogos. Entendo o que eles querem fazer muitas vezes, mas se fizermos aquilo mesmo sabendo que eles o vão fazer, eles vão explorar outros espaços. Os laterais vão estar ainda mais longe dos extremos. Fazemos essas contas todas, é uma guerra todos os dias, mas não quis tirar-lhes rotinas. Por aí tenho de pedir desculpa aos meus jogadores. Apesar de ver, não consigo acompanhar o raciocínio do outro treinador e a qualidade dos outros jogadores.

Nós vamos ser melhores no futuro: os jogadores e o treinador.

Mas é óbvio que poderíamos passar para uma linha de quatro e meter mais um jogador no meio. Poderá passar por aí o futuro e já pensámos nisso muitas vezes, mas por mais que fechemos o meio, eles abrem com o Cancelo. O Sterling está aberto, mas de repente começa a vir para dentro e o Cancelo abre. É um sentimento também de impotência e nesse aspeto tenho de pedir desculpa aos meus jogadores.»

[Manchester City teve mais bola e foi também mais agressivo sem bola, tendo feito mais faltas e o Sporting foi pouco agressivo sem bola]

«A partir do primeiro golo, o Manchester City demorava tempo a rodar a bola porque nos estava a chamar. E se nós fossemos atrás da bola, o resultado seria pior. E os jogadores queriam ir, mas seguiram as minhas indicações: não perder a cabeça. Eles estão sempre à espera disso. Se o Palhinha e o Matheus salta, o Foden fica de frente para a nossa defesa e cria-nos problemas. Se eles não foram mais agressivos, foi por isso mesmo.

Eles são muito fortes a parar as transições e nós, por querermos tapar os sítios, muitas vezes nem chegávamos perto deles para fazer faltas.

[Manchester City fez seis remates à baliza e marcou cinco golos. É mais mérito do adversário ou demérito do Sporting?]

Para mim, é mérito do adversário. Podíamos ter sido melhores. Não desligar. Houve uma bola em que escorregámos, no terceiro golo. Há noites assim: aconteceu-nos com o Ajax e aconteceu-nos hoje.

Da mesma forma como demos a volta depois do Ajax, podemos dar a volta agora para o que resta da época e para o futuro, porque isto não acaba. É um continuar constante e temos de fazer do Sporting um clube melhor.»