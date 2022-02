Coates, capitão do Sporting, em declarações na zona de entrevistas rápidas da TVI, após a goleada sofrida pelos leões em casa, frente ao Man. City, nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

«O Manchester City tem muita qualidade. O mérito é deles. Obviamente que cometemos alguns erros, mas faz parte do futebol. Contra estas equipas, esses erros podem resultar em golos. Mas demos tudo e agora temos de pensar no campeonato.

Os adeptos viram que tentámos de todas as maneiras, mas eles têm muita qualidade. Cometemos alguns erros, faz parte do futebol. Mas demos tudo e agora temos de descansar e pensar no campeonato.»

[sobre o apoio dos adeptos no final, foi impressionante?]

«Sem dúvida. Desde o início que estão connosco, só temos de agradecer. Eles veem que a equipa dá tudo, tenta de todas as maneiras, e isso cai bem aos adeptos. Não importa contra quem jogamos, tentamos sempre tudo.»

[sobre os castigos que saíram do jogo com o FC Porto]

«Já se falou muito do que aconteceu nesse jogo. Temos de focar noutra coisa e deixar isso para trás. Os responsáveis que tinham de falar, já o fizeram.»