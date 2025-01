Hugo Viana foi apanhado, nesta quarta-feira à noite, em Manchester, na companhia de Txiki Begiristain. O ainda diretor desportivo do Sporting aparece numa imagem de um adepto com o tambéma ainda diretor desportivo do Manchester City, numa informação de que aconteceu ontem à noite, após o jantar.

Recorde-se que Hugo Viana vai substituir Txiki Begiristain no Manchester City, assumindo o cargo após o final da temporada. No entanto, e pelo que se pode ver, a passagem de testemunho já começou, numa altura em que o Sporting se encontra mergulhado totalmente no mercado e a preparar a final da Taça da Liga.