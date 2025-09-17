Hugo Viana, atual diretor desportivo do Manchester City, explicou os motivos que o levaram a trocar o Sporting, onde esteve quase sete anos, pela equipa inglesa. Em entrevista ao City Studios, o dirigente português revelou que a proposta do City era irrecusável.

«Fui muito feliz [no Sporting], foram quase sete anos, mas é claro que quando tens a oportunidade de trabalhar para um grande clube e uma grande organização, com este tipo de pessoas ao teu lado, como Ferran [Soriano], Pep [Guardiola] e Txiki [Begiristain], é incrível», afirmou.

O português não hesitou em destacar Txiki Begiristain como uma pessoa «muito importante» na tomada de decisão, mencionando ter sido um «grande prazer» trabalhar ao lado do espanhol antes de assumir o cargo.

Anunciado oficialmente em outubro de 2024, Viana partilhou estar motivado com o novo desafio. «É muito bom estar aqui. Claro que farei o meu melhor com todos para continuar essa jornada vitoriosa», afirmou, sublinhando a responsabilidade de dar continuidade ao sucesso do clube.

Ao falar sobre o trabalho com Ferran Soriano e Pep Guardiola, que partilhou considerar o «melhor treinador do mundo», Viana destacou a importância de estarem todos alinhados com a filosofia de gestão do clube. «O diretor de futebol, o CEO e o treinador precisam estar alinhados, e estamos muito alinhados para continuar a nossa jornada.», explicou.

Responsável pelas contratações, Viana detalhou o processo de recrutamento no Manchester City, sublinhando a importância do departamento de olheiros e da análise de dados para tomar as «decisões certas». O português destacou ainda o empenho do departamento de olheiros, que não mede esforços para garantir as contratações mais adequadas.

Viana fez ainda um balanço daquela que foi a primeira janela enquanto diretor desportivo do clube inglês, que resultou num investimento de mais de 200 milhões de euros, nas contrações de Marcus Bettinelli, Sverre Nypan, Gianluigi Donnarumma, James Trafford, Rayan Cherki, Rayan Ait-Nouri e Tijjani Reijnders.

O dirigente fez uma análise cuidadosa de cada um dos reforços, elogiando as qualidades individuais de cada jogador. Um dos principais destaques foi a equipa de guarda-redes, com Viana a afirmar que não há nenhum «clube mais forte» que o Manchester City nesta posição.

Recorde-se que apesar de Hugo Viana ter sido anunciado oficialmente em outubro de 2024, o português só deixou o cargo no Sporting em fevereiro de 2025.