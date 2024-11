Pep Guardiola deu as boas-vindas a Ruben Amorim à cidade de Manchester. Esta sexta-feira, em conferência de imprensa, o treinador do Manchester City prometeu um cumprimento especial na terça-feira, a propósito do jogo na Liga dos Campeões.

«Bem-vindo ao Manchester United e a Inglaterra. Darei os parabéns na próxima terça-feira. Jogámos contra ele há duas ou três épocas na Champions», comentou.

Sobre a idade de Ruben Amorim – 39 anos – Guardiola atirou: «Estou a ficar velho».

Durante esta semana, quando Amorim ainda não estava certo no Man. United, Guardiola já havia aprovado a escolha.

«Demasiado novo para o cargo? Comecei no Barcelona com 37 anos. Portanto, o conhecimento vale por si. Se é capaz, [a idade] não interessa», referiu, citado pelo Guardian.

O Manchester City, líder isolado da Premier League, jogará na tarde deste sábado, em Bournemouth, antes da visita ao Sporting.