O Sporting confirmou, este sábado, a saída de Hugo Viana para o Manchester City, a partir de 2025/26.

Através de um comunicado, os leões anunciaram a decisão, que segundo a mesma fonte, «teve início há meses» e foi acompanhado pela administração do clube desde o início. Além disso, o Sporting acrescenta que com a saída de Hugo Viana, o cargo de diretor desportivo deixa de existir no clube.

Bernardo Palmeiro passa a assumir a função de diretor-geral do futebol e ao lado de Flávio Costa, diretor de scouting, passam a reportar diretamente ao presidente, Frederico Varandas. Os leões esclarecem ainda que contam com o «empenho e total compromisso» do dirigente, até ao fim da presente temporada.

Na mesma altura, o Manchester City recorreu ao site oficial para anunciar a troca de diretor desportivo, sendo que Txiki Begiristain deixa o cargo no fim da temporada e é substituído por Hugo Viana, a partir de junho de 2025.

Club Statement: Director of Football — Manchester City (@ManCity) October 12, 2024

Leia aqui o comunicado do Sporting na íntegra:

A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa que Hugo Viana irá desempenhar funções no Manchester City FC a partir da temporada 2025/2026.

Este processo teve início há meses e conheceu desenvolvimentos importantes nas últimas semanas, tendo sido acompanhado desde o começo pela administração do Sporting CP.

Durante este período o Sporting CP foi planeando e preparando uma nova estrutura organizacional no futebol profissional, deixando de existir a figura de director desportivo.

Bernardo Palmeiro, que entre 2020 e 2023 prestou assessoria executiva à administração e ao departamento de futebol do Sporting CP, assumirá, na próxima época, a função de director-geral do futebol e juntamente com o actual director de scouting, Flávio Costa, vão reportar directamente ao presidente, Frederico Varandas.

O Sporting CP continuará a contar com o empenho e total compromisso de Hugo Viana até ao último minuto de jogo desta época, estando o mesmo envolvido no processo de transição para o futuro modelo organizacional.

O Sporting CP reconhece o papel central que Hugo Viana teve na criação de uma estrutura profissional de alto nível no futebol do Clube e está determinado em continuar o caminho de crescimento e sucesso verificado nas últimas temporadas.