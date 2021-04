Bruno Fernandes submeteu-se nesta quinta-feira a uma sessão de perguntas e respostas na rede social Twitter. Para além de ter escolhido o melhor golo com a camisola do Manchester United, o médio português abordou diversos temas.

O antigo jogador do Sporting foi questionado, por exemplo, sobre uma possível viagem para Portugal no mês em que termina a Liga: «Estás a pensar em vir a Lisboa em maio?» «Acho que estamos todos à espera do mesmo», atirou Bruno, juntando o emoji de um leão.

Já em inglês, Bruno Fernandes revelou que o seu prato principal é francesinha, que já encontrou vários locais em Manchester para comprar pastéis de nata e que prefere as bifanas do Porto: «A comida portuguesa é boa em todo o lado, mas eu prefiro as bifanas do Porto. São um pouco diferentes.»

Regressando ao futebol, o internacional português diz que os melhores médios que viu jogar foram Iniesta e Zidane. O espanhol, aliás, é o seu ídolo: «Como jogador e como pessoa. Que lenda!»

Bruno Fernandes considera que Chiellini foi o adversário mais difícil que defrontou, elogiando o italiano. «Para mim, é um dos jogadores mais subvalorizados. É um jogador top para mim», salientou.

Se pudesse jogar em outra equipa do Manchester United, ao lado de um jogador histórico do clube, o médio português faria uma destas escolhas: «Ronaldo, Rooney ou Cantona».

Por fim, Bruno Fernandes revelou que o ténis é o desportivo favorito, para lá do futebol, considerando Roger Federer o melhor tenista da atualidade.