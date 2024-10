O futebol e a vida dão muitas voltas. Recuemos a novembro de 2021, véspera do duelo do Sporting com o Borussia Dortmund, da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.



Na altura, tal como acontece agora, Ruben Amorim estava a ser associado ao Manchester United depois de Solskjaer ter sido despedido. Questionado pelos jornalistas acerca da possibilidade de se mudar para Old Trafford, o técnico dos leões recomendou... Erik ten Hag aos red devils.



«United? Estamos a falar de rumores, o meu futuro está claro. Foram falados não sei quantos nomes, não dou grande importância. Se me permitem a opinião, o United devia levar o Ten Hag [treinador do Ajax] ainda esta semana. Era algo que me deixaria bastante contente», respondeu então, sorridente.



A recomendação de Amorim, em jeito de brincadeira, estava relacionada com o facto de o Sporting ainda ter de defrontar o Ajax no fecho da fase de grupos da Liga dos Campeões, partida que servia apenas para cumprir calendário, visto que ambos os conjuntos já tinham presença assegurada nos oitavos de final.



Em Amesterdão, em dezembro de 2021, os leões perderam por 4-2 e terminaram o grupo no segundo lugar atrás precisamente do Ajax, de Ten Hag, que acabaria por cair frente ao Benfica nos oitavos da Champions nesse ano.



No verão de 2022, o United «seguiu» o conselho de Amorim e contratou Ten Hag. O neerlandês não teve o sucesso esperado, embora tenha conquistado dois troféus: a Taça da Liga inglesa e a Taça de Inglaterra.



Quase três anos depois, Ruben Amorim é o mais forte candidato para suceder... a Ten Hag.