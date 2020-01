Um dos mais próximos de Bruno Fernandes no balneário do Sporting, Stefan Ristovski deixou nas redes sociais uma mensagem de despedida para o internacional português que é reforço do Manchester United.

Em bom português, o macedónio agradeceu a Bruno pela felicidade proporcionada, mas não ficou sem resposta.

«Três anos juntos... momentos maravilhosos que nunca esqueceremos! Obrigado por nos fazeres tão felizes. Mantém o nível altíssimo. Abraço», escreveu Ristovski.

«Mais do que um companheiro, um amigo e irmão! Criámos laços que nunca esquecerei e que vão ligar para o resto das nossas vidas, assim eu espero. Obrigado irmão», respondeu Bruno Fernandes.